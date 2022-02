Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Junge Frau von Fahrradfahrer belästigt

Recklinghausen (ots)

Ein unbekannter Fahrradfahrer fasste einer 19-jährigen Hertenerin am Freitagabend, gegen 20:15 Uhr, an den Po. Anschließend fuhr er weiter. Die 19-Jährige war in Begleitung einer Freundin an der Westerholter Straße unterwegs. Der Radfahrer konnte nur knapp beschrieben werden: männlich, 45-50 Jahre alt, hellblaue Jacke, Mütze, schwarzes Fahrrad mit zwei Gepäcktaschen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

