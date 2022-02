Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Seniorin in Sinsen angefahren - Fahrer wird gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am späten Samtagabend eine 80-jährige Frau angefahren hat. Die Seniorin war gegen 23.20 Uhr zu Fuß auf dem Heimweg. Als sie im Bereich des Netto-Marktes die Bahnhofstraße überqueren wollte, wurde sie von einem Auto erfasst und stürzte. Der unbekannte Autofahrer bzw. die unbekannte Autofahrerin fuhr - offenbar auch mit erhöhter Geschwindigkeit - in Richtung A43 davon. Die Marlerin ging nach dem Unfall - trotz Schmerzen - nach Hause und meldete den Vorfall erst am nächsten Tag. Außerdem ließ sie sich dann in einem Krankenhaus ambulant behandeln. An der Unfallstelle konnte ein Fahrzeugteil gefunden und sichergestellt werden, das mutmaßlich von dem Unfallfahrzeug stammt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Gesucht werden neben dem unbekannten Autofahrer bzw. der unbekannten Autofahrerin auch Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang oder dem gesuchten Fahrzeug machen können. Hinweise bitte an das zuständige Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

