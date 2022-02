Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Verdacht besonders schwere Brandstiftung - Ein Tatverdächtiger festgenommen

Recklinghausen (ots)

Am Samstagabend, 05.Feb. 2022, kam es gegen 22:15 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Beethovenstraße in Castrop-Rauxel zu einem Brandgeschehen. Das Feuer konnte durch den Wohnungsinhaber selbständig vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Die Feuerwehr stellte lediglich noch eine starke Rauchentwicklung fest. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Erste kriminalpolizeiliche Ermittlungen ergaben Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung und einen dringend der Tat verdächtigen Hausbewohner. Dieser wurde vorläufig festgenommen und beim Amtsgericht Dortmund dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.+

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell