Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Alleinunfall auf der Bottroper Straße - Autofahrer stirbt im Krankenhaus

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag fuhr ein 54-jähriger Bottroper gegen 21.20 Uhr mit seinem Auto auf der Bottroper Straße in Richtung Bottrop. In Höhe der Hornstraße kam er plötzlich aus bisher unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Er passierte zunächst eine Sperrfläche und die Gegenfahrbahn, ehe er frontal mit einer Fußgängerampel kollidierte. Der 54-Jährige wurde noch vor Ort intensivmedizinisch versorgt werden und dann ins Krankenhaus gefahren, wo er kurz darauf verstarb. Nach ersten Hinweisen könnte dem Unfall ein internistischer Notfall zugrunde liegen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden. Den Wagen des verunglückten stellte die Polizei sicher. Die Ermittlungen dauern an.

