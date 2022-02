Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Neue Polizeiwache nimmt Betrieb auf

Recklinghausen (ots)

Ab Samstag, 05.02.2022, sind die Kolleginnen und Kollegen in der neuen Polizeiwache an der Stimbergstraße 131 erreichbar. Am Donnerstag und dem heutigen Freitag wurden die Umzugskartons ein- und wieder ausgepackt.

Am Standort der alten Polizeiwache (Rathausplatz 5) weisen außerdem Schilder auf den neuen, zentralen Standort hin.

Die telefonische Erreichbarkeit der Polizeiwache Oer-Erkenschwick bleibt auch nach dem Umzug gleich: 02361 552680

In dringenden Fällen wählen Sie bitte immer den Notruf 110.

