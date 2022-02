Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Am Mittwoch brachen unbekannte Täter zwischen 10 Uhr und 12 Uhr in eine Wohnung an der Lindenfelder Straße ein. Um in die Wohnung zu gelangen beschädigten den Schließzylinder. Sie durchwühlten sämtliche Schubladen und Schränke und entwendeten Schmuck. Sie entkamen unerkannt.

Marl

An der Hermannstraße versuchten bislang unbekannte Täter zunächst die Hintertür eines Wohnhauses aufzuhebeln. Nachdem sie scheiterten, hebelten sie ein Fenster auf. Auf diese Weise gelangten sie in das Haus. Im Inneren hebelten sie weitere Zimmertüren auf, um die Räumlichkeiten nach Wertsachen durchsuchen zu können. Mit Bargeld flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Einbruch fand am Mittwoch, zwischen 16 Uhr und 20 Uhr statt.

Gladbeck

Unbekannte brachen an der Roßheidestraße in ein Reihenhaus ein. Sie entwendeten Bargeld und flüchteten unerkannt vom Tatort. Wie die Täter in das Haus gelangten konnte, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Tat ereignete sich zwischen Montagmittag und Mittwochnachmittag.

Hinweise bitte an die Polizei unter der 0800 2361 111.

