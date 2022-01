Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit verletzter Person

Konz (ots)

Am 25.01.2022, gegen 14:00 Uhr überquerte eine 17jährige Schülerin die Wiltinger Straße Höhe Martinstraße auf dem dort befindlichen Zebrastreifen. Eine Pkw-Fahrerin erfasste das Mädchen, wobei es leichte Verletzungen zuzog, die zu einem späteren Zeitpunkt medizinisch versorgt werden mussten. Bei dem Pkw soll es sich um einen älteren Mercedes Farbe Rot handeln. Der Pkw fuhr bergauf in Fahrtrichtung Wiltingen, beziehungsweise Tälchen. Laut der Geschädigten habe ein Pkw-Fahrer angehalten und die Unfallverursacherin angesprochen. Des Weiteren könnten mehrere Verkehrsteilnehmer den Vorfall beobachtet haben. Die Geschädigte konnte sich selbstständig nach Hause begeben. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang, oder der Unfallbeteiligten Pkw-Fahrerin machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Konz (06501-9268-0) in Verbindung zu setzten. Die Unfallverursacherin, die möglicherweise das Ausmaß des Verkehrsunfalls nicht wahrnehmen konnte wird gebeten sich mit der Polizei Konz in Verbindung zu setzten.

