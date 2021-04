Polizei Bochum

POL-BO: Polizei sucht Zeugen nach einem Körperverletzungsdelikt

Herne (ots)

Nach einer Körperverletzung zum Nachteil eines 13-jährigen Herners ermittelt die Polizei. Wer kann Hinweise auf den Täter geben?

Bisher führten die Ermittlungen zum Vorfall am Samstagabend, 17. April, noch nicht zur Identifizierung des Täters. Deshalb sucht die Polizei nun Zeugen des Vorfalls.

Am Tattag um kurz vor 21 Uhr war der 13-Jährige auf seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Altenhöfer Straße in Richtung Hölkeskampring unterwegs. Kurz vor dem Hölkeskampring kam es zum Zusammenstoß mit einem älteren Mann, der über den Gehweg gerannt war. Nach der Schilderung des 13-Jährigen schrie der Mann den Jungen daraufhin an, folgte ihm bis zum Hölkeskampring und schlug ihm dort ins Gesicht. Der junge Herner sprach daraufhin den Fahrer eines großen schwarzen SUVs an, wurde jedoch nach eigenen Angaben ignoriert.

Letztendlich entfernte sich der Täter in Richtung Düngelstraße. So wird der gesuchte Mann beschrieben: ca. 60 Jahre alt, ca. 180 cm groß graue Haare, grauer Vollbart. Er trug eine braune Lederjacke, eine schwarze Golfermütze und einen Ring an der rechten Hand.

Das Verkehrskommissariat bittet werktags unter der Telefonnummer 0234 909-5206 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell