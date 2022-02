Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Zu einem Unfall mit einem verletzten Fahrradfahrer aus Oer-Erkenschwick kam es am Donnerstag, gegen 14.50 Uhr, an der Ecke Westfeldweg/ Recklinghäuser Straße. Eine 81-jährige Autofahrerin aus Recklinghausen bog vom Westfeldweg auf die Recklinghäuser Straße ab. Dabei kollidierte sie mit dem 81-jährigen Fahrradfahrer, der auf der Recklinghäuser Straße in Richtung Sinsener Straße fuhr und an der Einmündung nach links auf den Westfeldweg abbog. Der Oer-Erkenschwicker kam zu Fall und verletzte sich leicht. Rettungskräfte transportierten ihn in ein Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell