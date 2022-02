Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Einbruch in Schule und Kindergarten

Recklinghausen (ots)

In der Nacht auf Freitag sind unbekannte Täter in eine Schule am Beisinger Weg eingebrochen. Im Verwaltungstrakt der Schule versuchten die Täter, zwei Türen aufzuhebeln, was aber nicht gelang. Die Einbrecher sind vermutlich über ein Fenster im Erdgeschoss eingestiegen - und darüber auch geflüchtet. Gestohlen wurde offensichtlich nichts. Nach bisherigen Erkenntnissen muss der Einbruch zwischen 1.30 Uhr und 2.30 Uhr gewesen sein. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf Tatverdächtige hat, wird gebeten, die Polizei zu informieren.

Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen wurde außerdem in einen Kindergarten auf der Behringstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten zuerst ein Kellerfenster auf. Vermutlich, weil sie von dort nicht in weitere Räume kamen, hebelten sie noch ein Fenster im Erdgeschoss auf. Hier durchsuchten sie dann zwei Räume sowie Schränke und Schubladen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden zwei Tonie-Hörspielboxen und zwei Bluetooth-Boxen gestohlen.

Hinweise bitte an Tel. 0800/2361 111.

