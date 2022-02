Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl/ Gladbeck/ Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Marl

Am Donnerstag kam es, gegen 18.30 Uhr, zu einem Zusammenstoß zwischen einem bislang unbekannten Fahrradfahrer und einer 56-jährigen Autofahrerin aus Marl. Die 56-Jährige fuhr auf der Rappaportstraße in Richtung A 52 und bog dann nach links auf die Robert-Bunsen-Straße ab. Zeitgleich war der unbekannte Zweiradfahrer auf dem westlichen Radweg der Rappaportstraße in gleiche Richtung unterwegs. Die Marlerin kam vor dem Einmündungsbereich zum Stehen und der Fahrradfahrer querte die Einmündung. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Fahrradfahrer in Schlangenlinien auf die Straße und kollidierte dabei mit dem stehenden Auto der 56-Jährigen. Er stürzte und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung A 52. Das Fahrrad ließ er zurück. Die Marlerin informierte die Polizei, jedoch konnten die Beamten den Flüchtigen nicht mehr antreffen. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: ca. 180cm groß - schlank - schwarze Cap - dunkle Jacke - dunkle Arbeitshose. Das zurückgelassene Fahrrad stellten die Beamten sicher. Der Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Bottrop

An der Weusterstraße beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer heute Morgen, zwischen 05.30 Uhr und 06 Uhr, einen geparkten grauen Kia Sportage. Der genaue Unfallort liegt im Zufahrtsbereich eines Verbrauchermarktes. Aufgrund der erheblichen Beschädigung von geschätzten mehreren Tausend Euro geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein größeres Modell, wie z.B. einen Lkw, handeln könnte.

Gladbeck

Zwischen dem vergangen Freitag und dem heutigen Morgen verursachte ein Unbekannter einen Schaden an einem roten Skoda Citygo. Der Wagen war auf dem Parkplatz der Freizeitanlage Wittringen (Bohmerstraße) abgestellt. Der Schaden befindet sich an der rechten Fahrzeugseite und wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell