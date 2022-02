Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Recklinghausen (ots)

Mindestens drei Autos haben Unbekannte am vergangenen Wochenende im Stadtteil Süd beschädigt. In der Marienstraße wurde an zwei Fahrzeugen jeweils ein Reifen zerstochen. In der Kirchhofstraße wurde an einem roten Mazda ein Reifen und ein Außenspiegel beschädigt.

Bereits eine Woche zuvor (in der Nacht vom 29.01. - 30.01.) beschädigten Unbekannte einen Reifen an einem grauen Opel Astra.

Tatzusammenhänge werden geprüft.

Insgesamt entstand etwa 1.000 Euro Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

