Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Halterner Straße/Einbruch in Gebäude

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind am Montag (15.11.21) in ein Gebäude an der Halterner Straße eingebrochen. Zwischen 7.40 Uhr und 18.10 Uhr hebelten die Täter die Terrassentür auf. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden keine Gegenstände entwendet. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Einbrechern das Leben schwer zu machen, ist möglich: Zum Thema Einbruchschutz informiert die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle an der Bernhard-von-Galen-Straße 7a in Coesfeld. Neben dem Einbruchsschutz umfasst das Beratungsangebot die Gewalt- und Suchtprävention, den polizeilichen Jugendschutz, das Waffenrecht, die Computer- und Internetkriminalität und weitere polizeiliche Themen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell