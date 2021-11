Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Taxifahrer angegriffen - Fahrgäste flüchten +++ Range Rover gestohlen +++ Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus +++ Erfolgreiche Festnahme nach Hinweis aus Supermarkt +++ E-Scooter gestohlen

Wiesbaden (ots)

1. Taxifahrer angegriffen - Fahrgäste flüchten,

Wiesbaden, Mitte, Schulberg,

Montag, 01.11.2021, 08:05 Uhr

(ll) Am Montagmorgen besprühte ein unbekannter Täter einen Taxifahrer mit Pfefferspray, sodass er und seine drei Begleiter flüchten konnten, ohne die Fahrtrechnung zu bezahlen. Nach Angaben des geschädigten Taxifahrers, habe er gegen 08:05 Uhr in der Schulbergstraße gehalten, um vier Fahrgäste dort rauszulassen. Alle vier seien ausgestiegen, woraufhin einer der Fahrgäste unvermittelt Pfefferspray in den Fahrzeuginnenraum gesprüht habe und die Männer geflüchtet seien. Alle vier Fahrgäste seien etwa 25 Jahre alt gewesen, ca. 180 - 195 cm groß und von schlanker Statur. Zwei der drei Begleiter hätten kurze schwarze Haare und einer dunkle, schulterlange Haare gehabt. Weiter habe einer der kurzhaarigen Mitfahrer einen Drei-Tage-Bart gehabt und sei mit einer schwarzen Jogginghose, weißen Schuhen und einer Umhängetasche bekleidet gewesen. Der Angreifer habe schwarze kurze Haare sowie einen "2-Wochen-Bart" gehabt. Bekleidet soll er mit einer schwarzen Wellensteyn Jacke und schwarzen Sportschuhen gewesen sein.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

2. Range Rover gestohlen,

Wiesbaden, Nordenstadt, Stolberger Straße, Montag, 01.11.2021, 01:00 Uhr bis 07:30 Uhr

(ll) Montagnacht wurde in Wiesbaden ein Pkw im Wert von etwa 60.000 EUR entwendet. Laut dem Geschädigten habe der weiße Range Rover Evoque Montagnacht gegen 01:00 Uhr noch in der Stolberger Straße gestanden. Als er am Montagmorgen, gegen 07:30 Uhr, wieder zum Abstellort kam, habe er festgestellt, dass der Pkw gestohlen wurde. Das Fahrzeug trug zuletzt Schilder mit dem amtlichen Kennzeichen WI - G 1111.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

3. Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus,

Wiesbaden, Nordost, Johann-Sebastian-Bach-Straße, Mittwoch, 27.10.2021, 18:00 Uhr bis Montag, 01.11.2021, 22:15 Uhr

(ll) Ein oder mehrere unbekannte Täter stiegen zwischen Mittwoch- und Montagabend in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein und entwendeten unter anderem Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Wie der Polizei gestern bekannt wurde, haben die Täter zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr und Montagabend, 22:15 Uhr, das Schloss der Wohnungstür überwunden und die Räumlichkeiten durchsucht. Anschließend flüchteten die Einbrecher mit dem Diebesgut. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500EUR. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

4. Erfolgreiche Festnahme nach Hinweis aus Supermarkt,

Wiesbaden, Rheingaustraße,

Montag, 01.11.2021, 15:10 Uhr

(ll) Am Montagnachmittag meldete ein aufmerksamer Mitarbeiter eines Wiesbadener Supermarktes, dass soeben versucht worden sei, mit einer entwendeten Kreditkarte zu bezahlen. Die in die Rheingaustraße entsendeten Streifen konnten im direkten Umfeld einen 31-jährigen Mann feststellen. Bei der Durchsuchung des Mannes wurde nicht nur die entwendete Bankkarte aufgefunden. Wie sich herausstellte, waren sowohl das Fahrzeug mit dem der Beschuldigte unterwegs war, als auch die daran befindlichen Kennzeichen nach einem Diebstahl zu Fahndung ausgeschrieben. Darüber hinaus konnten in dem Fahrzeug noch weitere gestohlene Kennzeichen aufgefunden werden. Der 31-Jährige muss sich im Rahmen mehrerer Ermittlungsverfahren verantworten.

5. E-Scooter aus Hausflur gestohlen,

Wiesbaden, Mitte, Rheinstraße,

Sonntag, 31.10.2021, 19:00 Uhr bis Montag, 01.11.2021, 07:00 Uhr

(ll) In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in der Rheinstraße ein E-Scooter im Wert von etwa 1.000EUR aus einem Mehrparteienhaus entwendet. Der Roller der Marke BMW war mit einem Kettenschloss an einem Betonklotz im Hausflur festgemacht. Nach ersten Erkenntnissen haben der oder die unbekannten Täter zwischen 19:00 Uhr abends und 07:00 Uhr morgens das Schloss geknackt und den E-Scooter mit dem Versicherungskennzeichen 304 - YCS mitgenommen. Täterhinweise liegen nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht vor.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe des 5. Polizeireviers in Wiesbaden zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell