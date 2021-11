Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbruch in Friseursalon +++ Feuer in einem Getränkemarkt +++ Körperliche Auseinandersetzung +++ Zeugensuche nach Körperverletzung im Westend +++ Einsatzmaßnahmen am Wochenende

Wiesbaden (ots)

1. Einbruch in Friseursalon,

Wiesbaden, Mitte, Moritzstraße,

Samstag, 30.10.2021, 20:00 Uhr bis Sonntag, 31.10.2021, 11:50 Uhr

(ll) In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Wiesbadener Innenstadt in einen Friseursalon eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter zwischen 20:00 Uhr und 11:50 Uhr eine Zugangstür im Hof des Anwesens in der Moritzstraße aufgehebelt und das Geschäft durchsucht. Neben dem verursachten Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro, entwendeten die Täter unter anderem Bargeld sowie eine Uhr im Gesamtwert von etwa 250EUR. Hinweise zu den unbekannten Tätern und deren Fluchtrichtung liegen derzeit nicht vor.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

2. Feuer in einem Getränkemarkt,

Mainz - Kostheim, Uthmannstraße,

Montag, 01.11.2021, 03:00 Uhr

(ll) In der vergangen Nacht wurde durch eine Streifenbesatzung ein Feuer in einem Getränkemarkt in Kostheim festgestellt und umgehend die Feuerwehr informiert. Das Feuer brach gegen 03:00 Uhr im Innenraum des Gebäudes in der Uthmannstraße aus und verursachte einen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Der Brand konnte durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Sollte Ihnen in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen sein, bitten wir Sie, dies bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

3. Körperliche Auseinandersetzung,

Wiesbaden, Westend, Helenenstraße,

Samstag, 30.10.2021, 18:20 Uhr

(ll) Am Samstagabend ist ein 35-jähriger Wiesbadener mit einem Mann in Streit geraten und geschlagen worden. Nach Angaben des Geschädigten, habe er gegen 18:20 Uhr gesehen, wie ein Mann gegen sein Auto spuckte. Als er den Mann daraufhin zur Rede stellte, habe sich ein Streitgespräch entwickelt, in dessen Folge der Unbekannte ihn geschlagen habe. Anschließend sei der Angreifer in Richtung Wellritzstraße geflüchtet. Der unbekannte Täter sei etwa 30 Jahre alt gewesen, habe eine schlanke Statur, lange dunkle Haare und einen Drei-Tage-Bart gehabt. Bekleidet soll er mit einer schwarzen Jacke gewesen sein und er habe eine Bierdose in der Hand gehalten.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 - 2140 zu melden.

4. Zeugensuche nach Körperverletzung im Westend,

Wiesbaden, Westend, Blücherstraße,

Montag, 01.11.2021, 00:00 Uhr

(ll) In der Nacht von Sonntag auf Montag soll es im Wiesbadener Westend zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männer gekommen sein. Gegen 00:00 Uhr meldete ein Zeuge, dass er an der Bushaltestelle "Gneisenaustraße" von einem unbekannten Mann angesprochen worden sei, der sich über Schmerzen nach einer Auseinandersetzung mit einer weiteren männlichen Person an der Bushaltestellte beklagte. Bevor die Streifenwagen vor Ort eintrafen, waren sowohl der vermeintliche Geschädigte, als auch der vermeintliche Angreifer verschwunden. Laut dem Zeugen sei der Mann der ihn angesprochen hatte etwa 25 Jahre alt, ca. 180cm groß und habe einen dunklen Teint gehabt. Bekleidet soll er mit einer schwarz-weiß karierten Jacke und einer schwarzen Hose gewesen sein. Er habe sich nach dem Gespräch Richtung Nettelbeckstraße entfernt. Der mögliche Beschuldigte sei etwa 25 Jahre alt, 180 - 190cm groß und soll in Richtung Stadtmitte geflüchtet sein.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber sowie die beiden Beteiligten werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 - 2340 zu melden.

5. "Gemeinsam Sicheres Wiesbaden" - Einsatzmaßnahmen am Wochenende,

(ll) Am vergangen Wochenende waren in den Abend- und Nachtstunden Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Westhessen, des Bereitschaftspolizeipräsidiums sowie der Stadtpolizei der Landeshauptstadt Wiesbaden im Rahmen des Programms "Gemeinsam Sicheres Wiesbaden" in der Innenstadt und verstärkt am "Warmen Damm" eingesetzt. Wie bereits in der gemeinsamen Pressemitteilung am 28.10.2021 angekündigt, ist die Präsenz der Einsatzkräfte im Bereich "Warmer Damm" erhöht worden und die Bürgerinnen und Bürger wurden gebeten, vom Aufsuchen der entsprechenden Treffpunkte im Bereich der Parkanlage abzusehen. Erfreulicherweise sind der Großteil der Bürgerinnen und Bürger dieser Bitte nachgekommen, sodass sowohl am Freitag, als auch am Samstag, nur vereinzelte Personen oder Gruppen festgestellt wurden, die sich zum "Warmen Damm" begaben. Diese Personen wurden angesprochen, zeigten sich überwiegend verständnisvoll und verließen die Parkanlage schließlich. Dies hatte zur Folge, dass sich die Menschenansammlung, die sich in den letzten Wochen am Schillerdenkmal gebildet hatte, mehr auf das komplette Stadtgebiet und seine Freizeitangebote verteilte. Neben der bereits am Sonntag in einer Pressemitteilung thematisierten Körperverletzung durch einen falschen Polizisten, sind der Polizei bislang keine weiteren strafbaren Handlungen in dem Bereich bekannt geworden. Weiterhin wurden bis in die Nacht in der gesamten Wiesbadener Innenstadt und insbesondere auch im Bereich der Waffenverbotszone Kontrollen. Hierbei wurde festgestellt, dass eine Person verbotener Weise ein Messer mit sich führte, was eine Sicherstellung sowie die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens mit sich brachte.

Auch in den kommenden Wochen werden Stadt und Polizei weiterhin eng kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Stadt Präsenz zeigen sowie für Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein.

