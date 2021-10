POL-WI: Streitigkeiten in Linienbus +++ Wohnungstür aufgebrochen +++ Fahrräder aus Keller entwendet +++ Unfallflucht - Zeugen gesucht! +++ VW angefahren und geflüchtet

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

Wiesbaden (ots)

1. Streitigkeiten in Linienbus,

Wiesbaden, Kasteler Straße,

Mittwoch, 27.10.2021, 22:15 Uhr

(ll) Im Wiesbadener Stadtteil Biebrich kam es gestern Abend zu einer handfesten Auseinandersetzung in einem Linienbus. Nach Angaben des 54-jährigen Geschädigten, habe dieser im Bereich der Kasteler Straße einen Streit mit einem ihm unbekannten Mann gehabt, der ihn mehrfach beleidigt und anschließend wiederholt in sein Gesicht geschlagen habe. Der Angreifer, der Teil einer Gruppe von Männern gewesen sei, habe ihn schließlich aus dem Bus geschubst, sodass er auf den Gehweg stürzte. Der unbekannte Täter sei dann mit seinen Begleitern aus dem Bus gestiegen und in Richtung Bahnhof Ost geflüchtet. Nach Angaben des 54-Jährigen, soll der Täter etwa 30 Jahre alt und ca. 185cm groß gewesen sein sowie blonde Haare mit einem "Undercut" gehabt haben. Bekleidet sei er mit einem schwarzen Pullover, einer blauen Jeans und einem braunen Rucksack gewesen. Auffällig sei noch gewesen, dass der Täter ein Fahrrad mit sich geführt habe.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe des 5. Polizeireviers in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 2540 zu melden.

2. Wohnungstür aufgebrochen,

Wiesbaden, Sedanplatz,

Montag, 25.10.2021, 15:00 Uhr bis Mittwoch, 27.10.2021, 17:15 Uhr

(ll) Im Laufe der Woche kam es in Wiesbaden zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus. Der Geschädigte hatte seine Wohnung am Montag gegen 15:00 Uhr verlassen. Als er am Mittwoch gegen 17:15 Uhr zu seiner Wohnung am Sedanplatz zurückkam, waren die Wohnungstür aufgehebelt und alle Räume durchsucht worden. Die Einbrecher verursachten einen Sachschaden in Höhe von ca. 300EUR und entwendeten unter anderem zwei Fernseher in Wert von mehreren Hundert Euro.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

3. Fahrräder aus Keller entwendet,

Wiesbaden, Blücherstraße,

Dienstag, 26.10.2021, 09:30 Uhr bis Mittwoch, 27.10.2021, 10:00 Uhr

(ll) Im Rheingauviertel wurden zwischen Dienstag- und Mittwochmorgen drei Fahrräder aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen haben der oder die unbekannten Täter die Glaseinfassung der Haustür zum Treppenhaus des Objektes in der Blücherstraße eingeschlagen, um diese zu öffnen. Anschließend brachen die Täter die Tür zu dem Kellerraum auf und entwendeten drei Fahrräder im Gesamtwert von über 10.000EUR. Zusätzlich verursachten die Einbrecher einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein graues Rennrad und ein weißes Mountainbike der Marke "SPECIALIZED" und ein weiteres rotes Mountainbike der Marke "Rocky Mountain".

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe des 4. Polizeireviers in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 2440 zu melden.

4. Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Wiesbaden - Nordenstadt, Daimlerring,

Donnerstag, 21.10.2021, 14:00 Uhr bis 14:10 Uhr

(ll) Während eines 10-minütigen Einkaufs wurde der Pkw eines 42-jährigen Wiesbadeners auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Nordenstadt bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Die Polizei ist auf der Suche nach der unfallverursachenden Person. Nach ersten Erkenntnissen soll sich der Unfall bereits am Donnerstag, dem 21.10.2021 zwischen 14:00 Uhr und 14:10 Uhr, auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes im Daimlerring ereignet haben. Als der Wiesbadener nach seinem Einkauf wieder zu seinem schwarzen Audi zurückkam, stellte er fest, dass jemand beim Ein- oder Ausparken sein Fahrzeug beschädigt habe. Am Fahrzeugheck entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000EUR. Die unfallverursachende Person entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich beim Regionalen Verkehrsdienst unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

5. VW angefahren und geflüchtet,

Wiesbaden, Holzstraße,

Mittwoch, 27.10.2021, 15:40 Uhr

(ll) Am Mittwochnachmittag kam es in Dotzheim zu einem Unfall zwischen zwei Pkw, bei dem die Unfallverursacherin unerlaubt von der Unfallstelle flüchtete. Gegen 15:40 Uhr fuhr die Geschädigte mit ihrem schwarzen Polo die Holzstraße aus Richtung Dotzheimer Straße kommend in Fahrtrichtung Waldstraße, als ein grüner Mazda zum Überholen ansetzte und beim Ausscheren den Polo streifte. Die unbekannte Fahrerin des Mazdas ließ den Fahrer des Polos mit einem Sachschaden von ca. 2.500EUR allein am Unfallort zurück und setzte die Fahrt ohne anzuhalten fort. Nach Angaben des Polo-Fahrers habe es sich bei der Fahrerin des Mazdas um eine Frau im Alter von etwa 50 Jahren gehandelt. Die Dame habe dunkle, gewellte, kinnlange Haare gehabt.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich beim Regionalen Verkehrsdienst in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

