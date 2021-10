Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Tresor aus Gaststätte entwendet +++ Anwohner stellen Dieb +++ Zwei Mülltonnen in Brand gesetzt - Zeugensuche! +++ Körperverletzung +++ Unfall mit mehreren Beteiligten

Wiesbaden (ots)

1. Tresor aus Gaststätte entwendet,

Wiesbaden, Emser Straße,

Montag, 25.10.2021, 01:00 Uhr bis 17:20 Uhr

(ll) Am Montag wurde in eine Lokalität im Wiesbadener Westend eingebrochen. Nach bisherigem Ermittlungsstand haben ein oder mehrere unbekannte Täter zwischen 01:00 Uhr und 17:20 Uhr in der Emser Straße die Tür zum Innenraum eines gastronomischen Betriebes aufgebrochen. Hier angekommen dursuchten die Einbrecher die Räume, montierten einen anthrazitfarbenen Wandtresor ab und entwendeten diesen. Die Täter flüchteten im Anschluss mit dem Tresor in unbekannte Richtung.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

2. Anwohner stellen Dieb,

Wiesbaden - Schierstein, Heinrich-Zille-Straße, Montag, 25.10.2021, 12:00 Uhr

(ll) Am Montagmittag wurde ein Dieb auf frischer Tat von Anwohnern ertappt. Der 30-jährige Beschuldigte hatte gegen 12:00 Uhr die Scheibe eines in der Heinrich-Zille-Straße geparkten Pkw eingeschlagen und wollte sich an den Wertgegenständen im Innenraum bedienen. Hierbei wurde er durch aufmerksame Anwohner gestört und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte festgehalten. Bei der Festnahme konnten die eingesetzten Beamten noch Betäubungsmittel in den mitgeführten Sachen des 30-Jährigen feststellen. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in der Höhe von 250EUR.

3. Zwei Mülltonnen in Brand gesetzt - Zeugensuche!,

Wiesbaden, Am Königsfloß,

Dienstag, 26.10.2021, 02:48 Uhr

(ll) In der Nacht zu Dienstag wurden in Kastel zwei Abfallcontainer durch einen oder mehrere unbekannte Täter entzündet. Durch Anwohner wurden gegen 02:48 Uhr in der Straße Am Königsfloß ein Feuer gemeldet. Es stellte sich heraus, dass eine Papier- sowie eine Biotonne vorsätzlich in Brand gesetzt wurden. Im Rahmen der Ermittlungen in der Nacht meldete eine Zeugin, dass sie kurz zuvor zwei männliche Personen gesehen habe die sich in dem Bereich der Mülltonnen aufgehalten haben könnten. Laut der Zeugin sei der erste Mann jugendliches Alters gewesen und etwa 180cm groß. Weiterhin soll er dunkel gekleidet gewesen und habe eine orangene Weste getragen. Die zweite Person soll ebenfalls 180cm groß, aber vom Körperbau etwas schmaler als der erste Mann gewesen sein. Die Bekleidung beschrieb die Augenzeugin als "dunkel und jugendlich".

Zur Aufklärung des Sachverhalts werden die beiden Personen, sowie jede Hinweisgeberin oder jeder Hinweisgeber, gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

4. Körperverletzung,

Wiesbaden - Biebrich, Riedstraße,

Montag, 25.10.2021, 17:00 Uhr

(ll) Eine 81-jährige wurde am Montagabend im Wiesbadener Stadtteil Biebrich von einem unbekannten Täter geschlagen. Nach Angaben der Geschädigten, war der Mann ihr mehrere Meter hinterhergelaufen, bevor er ihr gegen ihren Arm geschlagen habe. Der Angreifer sei etwa 40 - 45 Jahre alt, etwa 175cm groß, soll dunkelblondes Haar gehabt haben und einen schwarz-weißen kurzhaarigen Hund dabeigehabt haben. Bekleidet gewesen sei er mit einer dunkelblauen Strickjacke, mit einem Wappen auf der linken Brust.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe des dritten Polizeireviers in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 2140 zu melden.

5. Unfall mit mehreren Beteiligten,

Wiesbaden, Bundesstraße 455 / New-York-Straße, Montag, 25.10.2021, 10:30 Uhr

(ll) Gestern kam es in Wiesbaden zu einem Verkehrsunfall mit gleich fünf beteiligten Fahrzeugen. Gegen 10:30 Uhr befuhren fünf Pkw hintereinander die B455 aus Richtung Abraham-Lincoln-Straße kommend in Fahrtrichtung New-York-Straße. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu einem Auffahrunfall, bei dem der vorderste Pkw verkehrsbedingt bremste und das letzte der fünf Autos, ein Ford S-Max, auf das vorrausfahrende auffuhr. Hierdurch wurden die vorausfahrenden Fahrzeuge jeweils ineinandergeschoben. Die Fahrerin des S-Max, eine 43-jährige Wiesbadenerin sowie eine weitere 33-jährige Beteiligte wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 20.000EUR.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell