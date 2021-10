Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Versuchter Diebstahl aus einer Wohnung +++ Sachbeschädigung durch Graffiti +++ Aktueller Blitzerreport für die Polizeidirektion Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

1. Versuchter Diebstahl aus einer Wohnung,

Wiesbaden - Nordenstadt, Rüsselgasse,

Donnerstag, 21.10.2021, 15:00 Uhr bis 15:30 Uhr

(ll) Gestern Nachmittag versuchte eine Diebin in Nordenstadt eine 73-Jährige zu bestehlen. Gegen 15:30 Uhr gelangte eine unbekannte Täterin auf bislang nicht bekannte Art in die, in einem Mehrfamilienhaus in der Rüsselgasse gelegene Wohnung der Geschädigten und durchsuchte die Räumlichkeiten. Als die Geschädigte die Frau erblickte, flüchtete diese in unbekannte Richtung. Die Einbrecherin sei etwa 30 Jahre alt, schlank und etwa 160cm groß gewesen. Weiterhin soll sie schwarze lange Haare gehabt haben und mit einem dunklen Mantel sowie einer dunklen Hose bekleidet gewesen sein.

Zeuginnen oder Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der (0611) 345 - 0 zu melden.

2. Sachbeschädigung durch Graffiti,

Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring,

Mittwoch, 20.10.2021, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 21.10.2021, 15:00 Uhr

(ll) Von Mittwoch auf Donnerstag wurde im Wiesbadener Kaiser-Friedrich-Ring der Zugang eines Mehrparteienhauses beschmiert. Nach ersten Feststellungen haben ein oder mehrere unbekannte Täter zwischen Mittwoch, 16:00 Uhr und Donnerstagnachmittag, 15:00 Uhr das Eingangstor des Objektes am Kaiser-Friedrich-Ring mit Farbe besprüht. Es entstand hierdurch ein Sachschaden in Höhe von etwa 300EUR. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

3. Aktueller Blitzerreport für die Polizeidirektion Wiesbaden

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

