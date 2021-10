Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Zusammenstoß zweier entgegenkommender Fahrzeuge bei Erbenheim

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden-Erbenheim, Kreisstraße 663,

19.10.2021, 12.15 Uhr,

(pl)Beim Zusammenstoß zweier entgegenkommender Fahrzeuge sind am Dienstagmittag auf der K 663 vor Erbenheim eine 76-jährige Autofahrerin schwer und ein 73-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden. Der 73-Jährige war gegen 12.15 Uhr mit seinem BMW von Igstadt kommend in Richtung Erbenheim unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Wagen zu weit auf die Gegenfahrbahn geriet und mit dem Mercedes der entgegenkommenden 76-Jährigen zusammenstieß. Ein Fahrschulauto konnte den verunfallten Autos nicht mehr rechtzeitig ausweichen und prallte gegen den BMW. Die schwerverletzte Mercedes-Fahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 73-Jährige erlitt leichte Verletzungen und der Fahrschullehrer sowie dessen 17 Jahre alter Fahrschüler blieben unverletzt. Es wurde ein Gutachter hinzugezogen und die beiden sich entgegenkommenden Unfallwagen sichergestellt. Die Unfallstelle war für die Zeit der Unfallaufnahme sowie der Rettungs- und bergungsarbeiten bis ca. 15.30 Uhr gesperrt.

