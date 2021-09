Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte entwenden acht Kanalabdeckungen

Preußisch Oldendorf (ots)

Unbekannte haben in Preußisch Oldendorf in zwei Straßen die Abdeckungen von acht Ablaufschächten ausgehoben und offenbar entwendet. Städtische Mitarbeiter hatten den Vorfall am Mittwochmorgen gegen 7.15 Uhr der Polizei gemeldet. Zuvor waren Passanten auf die offenstehenden Schächte seitlich der Fahrbahnränder aufmerksam geworden.

An der Eisenbahnstraße und der Straße "Am Hang" fehlten jeweils vier dieser schweren Deckel, die in Fachkreisen als "Längsrekorde" bezeichnet werden. Wo diese geblieben sind und ob möglicherweise Metalldiebe in der Nacht gezielt unterwegs waren, ist bisher unklar. Den entstandenen Schaden beziffert die Stadt auf mindestens 1.200 Euro.

Neben dem mutmaßlichen Diebstahl ermittelt die Polizei zudem wegen des Verdachts auf einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Konkrete Gefährdungen wurden der Polizei bisher nicht gemeldet. Zeugen, denen in der Nacht Personen oder ein Fahrzeug im genannten Bereich aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter der Telefonnummer (0571) 88660.

