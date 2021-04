Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Ertappter Einbrecher flüchtet + Rollerdiebstahl misslingt + Fahrrad gestohlen + aneinandergekettete Bikes entwendet + Einbruchversuch in Getränkemarkt

Friedberg (ots)

+++

Friedberg: Ertappter Einbrecher flüchtet

Während ein Unbekannter am Mittwochmorgen (28.4.21) gegen 7 Uhr offenbar an der Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Heinrich-Busold-Straße hebelte, bemerkten ihn Bewohner und öffneten kurzerhand. Der ertappte Einbrecher erschrak und rannte davon. Er wird beschrieben als etwa 175 - 180 cm großer, hellhäutiger Mann von schmaler Statur im Alter von circa 25 bis 30 Jahren mit rasierter Glatze. Zur Tatzeit trug er eine blaue Jacke, ein graues Shirt, Jeans und einen rot-schwarzen Rucksack. Er sprach deutsch ohne Akzent. Mögliche Zeugen, denen der Mann bei der Tat oder seiner anschließenden Flucht begegnet war, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Friedberg zu melden, 06031/6010.

+++

Bad Vilbel: Rollerdiebstahl misslingt

Bei dem Versuch, einen im Pommernweg abgestellten Motorroller zu stehlen, blieb es zwischen Montag, 17.30 Uhr und Dienstag, 4.10 Uhr. Das durch Lenkradschloss gesicherte Kleinkraftrad wurde dabei beschädigt. Schließlich suche man unverrichteter Dinge das Weite. Hinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101/54600.

+++

Florstadt: Fahrrad gestohlen

Ein an einer Parkbank angekettetes Mountainbike verschwand zwischen Freitag (15.30 Uhr) und Samstag (9 Uhr) in der Straße "An der alten Gärtnerei" in Florstadt. Das rote Bulls "Wildtail" hat einen Wert von mehreren Hundert Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

+++

Bad Vilbel: aneinandergekettete Bikes entwendet

Zwei aneinandergekettete Fahrräder sind in der Nacht auf Dienstag aus einer Garage im Dortelweiler Cäcilienweg verschwunden. Offenbar hatten Diebe die beiden mittels Faltschloss gesicherten Bikes zwischen Mitternacht und 6 Uhr gestohlen. Hinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101/54600. Der Wert der beiden Drahtesel liegt im unteren, vierstelligen Bereich.

+++

Nidda: Einbruchversuch in Getränkemarkt

Irgendwann zwischen Samstag, 14 Uhr und Sonntag, 15 Uhr haben Unbekannte versucht, in einen Getränkemarkt i der Straße "Am Rauner Graben" einzubrechen. Die Eingangstür hielt stand, wurde allerdings beschädigt. Mögliche Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen waren, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nidda zu melden, Tel. 06042/9648-180.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell