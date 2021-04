Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Sachbeschädigung an PKW + Kaffee geholt - Rucksack genommen + Tür hält stand

Friedberg (ots)

Friedberg: Sachbeschädigung an PKW

Am Sonntag (25.4.21) stellte der Besitzer eines Citroen gegen 10 Uhr einen Riss in der Windschutzscheibe fest. Offenbar hatte jemand diese eingeschlagen. Der Kombi stand in der Breslauer Straße. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Ober-Mörlen: Kaffee geholt - Rucksack genommen

Lediglich um schnell einen Kaffee mitzunehmen, hielt der Fahrer eines weißen Opels am Dienstagmorgen gegen 6.20 Uhr bei einer Bäckerei am Kirchplatz. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug stellte er nur wenige Augenblick später fest, dass der im Fußraum der Beifahrerseite abgestellte Rucksack verschwunden war, in welchem sich ein Laptop von Dell befand. Offenbar hatte ein Langfinger die sich ihm unverhofft bietende Gelegenheit genutzt und zugegriffen. Die Polizei in Butzbach ermittelt und bittet mögliche Zeugen, sich telefonisch unter 06033/70430 zu melden.

Bad Vilbel: Tür hält stand

Zwischen Montag, 22 Uhr und Dienstag, 9 Uhr versuchten Einbrecher, gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus in der Röntgenstraße einzudringen. Obwohl hier mit einiger Kraftanstrengung an der Hauseingangstür gehebelt worden war, hielt diese stand, sodass sich die Diebe unverrichteter Dinge davonstahlen. Mögliche Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Friedberg zu melden, Tel. 06031/6010.

