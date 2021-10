POL-WI: Taxifahrer bedroht +++ Diebstahl aus Blumengeschäft +++ Tasche entrissen +++ Über den Balkon eingestiegen +++ Geschwindigkeitsüberwachung

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

1. Taxifahrer bedroht,

Wiesbaden - Klarenthal, Graf-von-Galen-Straße, Samstag, 23.10.2021, 03:07 Uhr

(ll) In der Nacht von Freitag auf Samstag bedrohte in Klarenthal ein Fahrgast einen Taxifahrer und wollte ihn zur Herausgabe seiner Einnahmen bewegen. Gegen 03:07 Uhr hielt in der Graf-von-Galen-Straße ein bislang unbekannter Täter dem Fahrer eines Taxis ein Reizstoffsprühgerät vor und forderte ihn auf, sein Bargeld herauszugeben. Der Geschädigte konnte aus der Fahrertür aussteigen und laut nach Hilfe rufen, was den Täter dazu bewegte zu flüchten. Ersten Erkenntnissen nach sei der Flüchtende ca. 35 - 40 Jahre alt, etwa 170cm groß und habe einen südosteuropäischen Phänotyp. Er habe kurze, gelockte dunkle Haare und sei unrasiert gewesen. Bekleidet soll er mit einem braunen Pullover oder Fleecejacke sowie einer hellen Hose gewesen sein. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

2. Diebstahl aus Blumengeschäft,

Wiesbaden, Seerobenstraße,

Freitag, 22.10.2021, 18:00 Uhr

(ll) Ein Blumengeschäft im Wiesbadener Westend war am Freitagabend das Ziel von Trickdieben. Während einer der beiden unbekannten Täter die Verkäuferin in einem Verkaufsgespräch ablenkte, öffnete der Komplize unbemerkt die Schublade im Kassenbereich und entwendete einige Hundert Euro Bargeld. Im Anschluss entfernten sich beide Täter in unbekannte Richtung vom Tatort. Den Angaben der 57-jährigen Geschädigten nach, sei der Täter mit dem sie gesprochen habe, etwa 50 Jahre alt, kräftig gebaut und ca. 180cm groß. Er habe graue Haare gehabt und eine dunkle Jeanshose sowie eine dunkle Jacke getragen. Zu dem Komplizen liegt derzeit keine Personenbeschreibung vor.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

3. Tasche entrissen,

Wiesbaden, Rheinstraße,

Montag, 25.10.2021, 00:15 Uhr

(ll) In der Nacht zu Montag wurde einer 49-Jährigen in der Wiesbadener Innenstadt die Handtasche entrissen. Während die Geschädigte gegen 00:15 Uhr die Rheinstraße entlang lief, griff ein bisher unbekannter Mann nach ihrer Tasche und riss sie ihr aus der Hand. Anschließend flüchte der Dieb über den Luisenplatz in Richtung Friedrichstraße. Nach ersten Angaben der Wiesbadenerin sei der Täter etwa 25 - 30 Jahre alt und ca. 180cm groß. Bekleidet soll er mit einer dunklen Jogginghose und einer grauen Steppjacke gewesen sein.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 - 2140 zu melden.

4. Über den Balkon eingestiegen,

Wiesbaden - Delkenheim, Römerstraße,

Samstag, 23.10.2021, 13:00 Uhr bis Sonntag, 24.10.2021, 17:45 Uhr

(ll) Ein oder mehrere unbekannte Täter stiegen in der Zeit von Samstagmittag bis Sonntagabend in ein Einfamilienhaus in Wiesbaden - Delkenheim ein und entwendeten unter anderem Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Nach ersten Ermittlungen kletterte der Täter mit einer dortigen Leiter aus dem Garten auf den Balkon und hebelte die Balkontür auf. In der Wohnung angekommen durchsuchte der Einbrecher mehrere Räume und entfernte sich anschließend wieder. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200EUR.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

5. Geschwindigkeitsüberwachung

Wiesbaden, Ludwig-Erhard-Straße,

Freitag, 22.10.2021, 13:30 Uhr bis 21:00 Uhr

(ll) Am Freitag überwachte der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Wiesbaden die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der Ludwig-Erhard-Straße in Wiesbaden. Von den insgesamt 4737 erfassten Fahrzeugen überschritten 815 die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. 14 Fahrzeuge waren so schnell, dass ihren Führern ein Fahrverbot droht. Trauriger Spitzenreiter war ein Pkw mit gemessenen 120 km/h.

