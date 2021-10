Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Versuchter Trickdiebstahl +++ Geldbörse gestohlen +++ Mehrere Reifen zerstochen

Wiesbaden (ots)

1. Versuchter Trickdiebstahl,

Wiesbaden, Schiersteiner Straße,

Donnerstag, 28.10.2021, 13:30 Uhr bis 13:40 Uhr

(ll) Am vergangenen Donnerstagmittag kam es in Wiesbaden zu einem versuchten Trickdiebstahl zum Nachteil eines 95-jährigen Wiesbadeners. Ersten Ermittlungen nach, haben sich zwei unbekannte Männer zwischen 13:30 Uhr und 13:40 Uhr an der Wohnungstür des Geschädigten in der Schiersteiner Straße als Handwerker ausgegeben und sich Zutritt zur Wohnung verschafft. Der Besuch einer Bekannten hat vermutlich Schlimmeres verhindert, denn die beiden Täter verließen kurzerhand die Wohnung und entfernten sich in Richtung Konrad-Adenauer-Ring. Nach Angaben der Zeugin und des 95-Jährigen, sei der erste Mann etwa 50 Jahre alt gewesen, habe ein südosteuropäisches Erscheinungsbild gehabt und soll etwa 175 cm groß sowie von kräftiger Statur gewesen sein. Außerdem habe er seitlich sehr kurze grauschwarze Haare gehabt und soll mit einer grauschwarzen Jacke, einem hellblauen Oberteil sowie schwarzen Puma Schuhen bekleidet gewesen sein. Der zweite Mann soll etwa 55 Jahre alt und ca. 180cm groß gewesen sein, kurze grauschwarze Haare sowie einen Dreitagebart gehabt haben.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

2. Geldbörse gestohlen,

Wiesbaden, Bahnhofsplatz,

Donnerstag, 28.10.2021, 12:10 Uhr bis 12:18 Uhr

(ll) Am Donnerstagmittag kam es in einem Einkaufscenter in Wiesbaden zu einem Diebstahl eines Portemonnaies. Eine unbekannte Täterin oder ein unbekannter Täter hat zwischen 12:10 Uhr und 12:18 Uhr in einem Einkaufscenter am Bahnhofsplatz einer 30-jährigen Wiesbadenerin die Geldbörse aus ihrem Rucksack entwendet. Die Diebin oder der Dieb erbeutete unter anderem etwa 800EUR in Bargeld und konnte unbemerkt flüchten.

Sollten Sie in diesem Zusammenhang eine verdächtige Feststellung gemacht haben, melden Sie sich bitte bei der Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 2140.

3. Mehrere Reifen zerstochen,

Wiesbaden, Fischbacher Straße,

Freitag, 29.10.2021, 05:10 Uhr

(ll) Am frühen Freitagmorgen wurden im Rheingauviertel an zwei Pkw mehrere Reifen zerstochen. Ein Zeuge meldete gegen 05:10 Uhr, dass in der Fischbacher Straße eine vermutlich männliche Person jeweils zwei Reifen an einem geparkten weißen VW und einem weißen Fiat zerstochen habe. Der unbekannte Täter sei dann in unbekannte Richtung geflüchtet. Der Zeuge beschrieb den Täter als etwa 180cm groß, von schlanker Statur und mit einer schwarzen Jacke oder einem Hoodie mit Kapuze bekleidet.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers in Wiesbaden unter der (0611) 345 2340 zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell