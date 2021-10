Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Einbruch in Einfamilienhaus

Heiden (ots)

Am Freitag hebelten Einbrecher zwischen 17 und 20 Uhr auf der Schützenstraße ein Fenster eines Wohnhaus auf und durchsuchten anschließend mehrere Räume des Hauses. Entwendet wurden drei Armbanduhren. Ob weitere Dinge gestohlen wurden, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

