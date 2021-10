Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zwei Autos beschädigt

Gronau (ots)

Am Freitagabend schlug ein noch unbekannter Täter gegen 21.00 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz an der Königstraße auf Scheiben zweier Pkw ein und beschädigte die Fahrzeuge dadurch. Nach Angaben eines Zeugen handelte es sich um einen älteren Mann, 175 - 180 cm groß, schlank, weiße längere Haare, augenscheinlich mitteleuropäischer Herkunft. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer hellblauen Jeans. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

