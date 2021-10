Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Mehrere Polizeibeamte verletzt - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Am frühen Donnerstag (21. Oktober) ereignete sich in der Tiefgarage des Karlsruher Hauptbahnhofes eine Bedrohung und versuchte Körperverletzung zum Nachteil eines Parkhauswächters. Bei anschließenden Maßnahmen sah sich die Bundespolizei massivem Widerstand und tätlichen Angriffen ausgesetzt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde am Freitag (22. Oktober) ein 28-jähriger Deutscher der Haftrichterin beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Diese erließ gegen den wohnsitzlosen Tatverdächtigen Haftbefehl wegen Fluchtgefahr.

Der 37-jährige geschädigte Parkhauswächter befand sich auf einem Rundgang durch die Tiefgarage, als ihn der 28-Jährige zunächst verbal anging und dann auch versuchte, ihn körperlich anzugreifen. Dem Geschädigten gelang es, der Situation unverletzt zu entkommen.

Die hinzugerufene Streife der Bundespolizei traf den 28-Jährigen noch in der Tiefgarage an. Den anschließenden Maßnahmen gegenüber zeigte er sich unkooperativ. Es kam zum Widerstand zwischen dem Tatverdächtigen und den eingesetzten Beamten. Hierbei gelang es dem 28-Jährigen, einen Beamten in den Schwitzkasten zu nehmen. Zwei weitere Beamte verletzte er im Bereich der Hände und Knie. Nur unter erheblichem Kraftaufwand gelang es, den Mann zu fesseln und zur Dienststelle zu bringen. Die Beamten blieben weiterhin dienstfähig.

Ausschlaggebend für die Anordnung der Untersuchungshaft waren unter anderem Videoaufzeichnung aus dem Parkhaus sowie Aufnahmen einer Bodycam der eingesetzten Beamten, welche das hohe Aggressionspotential des Mannes belegten.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Daniela Barg, Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

