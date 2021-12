Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfallflucht, schwarzer Passat beschädigt

Emsdetten (ots)

Am Montag (13.12.) wurde in Emsdetten an der Amtmann-Schipper-Straße in Höhe der Hausnummer 136 ein Fahrzeug beschädigt. Der schwarzer VW Passat war in der Zeit zwischen 09.00 Uhr und 10.00 Uhr am Fahrbahnrand abgestellt. An dem Pkw wurden die linke Fahrzeugseite und der linke Außenspiegel beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emsdetten unter der Rufnummer 02572/9306-4415 zu melden.

