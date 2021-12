Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Reihenhaus

Ibbenbüren (ots)

Durch Aufhebeln der Terrassentür sind unbekannte Täter gewaltsam in ein Reihenhaus am Mühlenweg in Bockraden eingedrungen. Der Einbruch ereignete sich am Mittwochnachmittag (15.12.21) zwischen 17.10 Uhr und 17.25 Uhr. Die Scheibe der Terrassentür ging zu Bruch. Der Geschädigte war zur Tatzeit kurzzeitig nicht zu Hause. Seinen Angaben zufolge wurde ein Laptop entwendet. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen und nimmt Hinweise entgegen unter Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell