Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Fahrer eines beschädigten Fahrzeugs gesucht

Ibbenbüren (ots)

Am Samstag (11.12.) ist am Neumarkt, in Höhe der Hausnummer 12, ein schwarzer BMW beschädigt worden. Ein VW Caddy touchierte das Fahrzeug gegen 18.30 beim Ausparken. Der BMW wurde dabei an der vorderen linken Stoßstange beschädigt. Der Unfallfahrer meldete sich kurze Zeit später bei der Polizei in Ibbenbüren. Das Kennzeichen des BMW konnte er leider nicht mitteilten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Halter des BMW. Dieser sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Ibbenbüren zu melden, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell