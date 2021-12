Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Rheine, Autos und Lkw aufgebrochen

Steinfurt, Rheine (ots)

In den vergangenen Tagen wurden im Bereich Steinfurt und Rheine mehrere Autos sowie ein Lkw aufgebrochen. In Burgsteinfurt an der Straße Viefhoek schlugen unbekannte Täter die Beifahrer-Seitenscheibe eines schwarzen Porsches ein und verschafften sich so Zugang zu dem Pkw. Ob etwas entwendet wurde, ist unklar. Die Tat ereignete sich am Mittwochmittag (15.12.21) gegen 11.23 Uhr. Ebenfalls in Burgsteinfurt, am Europaring kurz vor der Kreuzung Wettringer Straße, brachen Unbekannte in der Zeit zwischen Montag (13.12.21), 15 Uhr und Dienstag (14.12.21), 07.30 Uhr ein Auto auf. Es handelt sich um einen schwarzen Fiat Punto. Angaben zu möglichem Diebesgut liegen noch nicht vor. In Rheine brachen unbekannte Täter in der Zeit zwischen Montag, 18.30 Uhr und Dienstag, 07.15 Uhr an der Parkstraße im Dorenkamp die Fahrertür eines Firmen-Lkws auf. Es wurde ein technisches Gerät vom Beifahrersitz gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Kfz-Aufbrüchen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise für Burgsteinfurt bitte an die Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115, für Rheine an die Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

