Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, 62-jährige Radfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Rheine (ots)

Eine 62-jährige Radfahrerin aus Rheine ist am Dienstagmorgen (14.12.21) gegen 07.05 Uhr auf der Tovarstraße in Rodde aus bisher ungeklärter Ursache gestürzt. Sie war auf der Tovarstraße in Fahrtrichtung "Zum Hellschlag" unterwegs. Bei dem Sturz zog sie sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Es handelte sich ersten Erkenntnissen zufolge um einen Alleinunfall. Der Sachschaden liegt schätzungsweise bei rund 150 Euro. Die Tovarstraße musste auf Höhe der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme und ärztlichen Versorgung gesperrt werden.

