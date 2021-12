Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., junge Täter schlagen und treten auf unbekannten Mann ein, Polizei sucht den Geschädigten

Steinfurt-Bu. (ots)

Drei männliche Täter haben am Mittwoch (08.12.21) gegen 20.10 Uhr am Bahnhofsplatz in Burgsteinfurt einen unbekannten Mann geschlagen und getreten, während dieser am Boden lag. Die Täter im jugendlichen Alter wurden bei der Tat von Zeugen beobachtet, die die Polizei verständigten. Der Geschädigte entfernte sich schließlich zu Fuß in Richtung Leerer Straße. Das Opfer der Körperverletzung wird wie folgt beschrieben: Der Mann war etwa 30 bis 35 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß, und er hatte kurzes, blondes Haar. Er hatte eine kräftige Statur und trug einen Bart. Er war mit einer dunklen Jacke sowie einem roten Schal bekleidet. Außerdem trug er einen Rucksack auf dem Rücken. Die Polizei sucht nach dem Geschädigten. Hinweise von Zeugen, die Angaben zu dessen Identität machen können, nimmt die Wache in Steinfurt entgegen unter Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell