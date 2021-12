Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, SB-Automat in Kattenvenne aufgebrochen

Lienen (ots)

In Kattenvenne an der Straße Markenweg ist in der Nacht zu Montag (13.12.21) zwischen 20.20 Uhr am Sonntagabend und 10.50 Uhr am Montagmorgen ein Selbstbedienungsautomat für Lebensmittel aufgebrochen worden. Unbekannte Täter brachen offenbar das Schloss auf und verschafften sich so Zugang zu den Geldkassetten im SB-Automat. Es wurde Bargeld in Höhe eines dreistelligen Eurobetrags entwendet. Hinweise auf den oder die Täter gibt es nicht. Die Polizei in Lengerich nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 05481-9337-4515.

