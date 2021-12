Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Tagewohnungseinbruch, Bargeld entwendet

Emsdetten (ots)

Unbekannte Täter sind am Montag (13.12.21) in der Zeit zwischen 08.30 Uhr und 17.45 Uhr in ein Haus am Hemberger Damm in Austum - in der Nähe der Kreuzung Buchenweg - eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge hebelten sie ein Küchenfenster auf. Sie durchsuchten der Spurenlage zufolge das gesamte Haus nach Bargeld und Wertgegenständen. Es wurde ein Bargeldbetrag in vierstelliger Höhe gestohlen. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Die Polizei in Emsdetten nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell