POL-ST: Lengerich, Verkehrskontrolle, mehrere Fahrer sitzen unter Einfluss von Drogen am Steuer

Lengerich (ots)

Sieben Ordnungswidrigkeitsanzeigen hat die Polizei am Montagnachmittag (13.12.21) geschrieben, nachdem sie an der Schulstraße in Lengerich Autofahrer bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten hatte. Mehrere Fahrer räumten ein, Marihuana oder Kokain konsumiert zu haben. Allen sieben wurde die Weiterfahrt untersagt. Außerdem wurden durch einen Arzt - jeweils freiwillige - Blutproben entnommen. Unter den kontrollierten Autofahrern, die durch Betäubungsmittel-Verstöße auffielen, waren sowohl Männer als auch Frauen im Alter zwischen 19 und 53 Jahren. Die Polizei wird ihre Kontrollen im Straßenverkehr in unregelmäßigen Abständen an unterschiedlichen Orten im Kreis Steinfurt fortsetzen.

