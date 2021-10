Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte steigen in Pkw ein und werden vom Halter erwischt - #polsiwi

Neunkirchen (ots)

Am Freitagabend (08.10.2021) verschafften sich zwei männliche, unbekannte Täter Zutritt zu einem schwarzen Skoda Oktavia. Als der Halter gegen 18.00 Uhr aus seinem Fenster in der Hochstraße schaute, sah er die beiden Langfinger. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangten ist derzeit noch unklar. Als diese den 54-Jährigen erblickten, flüchteten sie in Richtung der Straße "Am Hirtengarten". Der Geschädigte beschreibt die beiden jungen Männer wie folgt:

- beide 18-20 Jahre alt - beide 1,80 m groß.

Täter 1: schlanke Statur, kurze, blonde Haare, bekleidet mit einer schwarzen Adidas- Jogginghose und einem schwarzen Kapuzenpulli. Täter 2: kräftigere Statur, blonde, kurze Haare, ebenfalls schwarz gekleidet.

Das Siegener Kriminalkommissariat 5 hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise zu den beiden Tätern bitte direkt an die 0271/7099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell