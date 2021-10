Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Rüttelplatte gestohlen - #polsiwi

Kreuztal (OT Buschhütten) (ots)

In Kreuztal-Buschhütten ist am 05. September 2021 eine Rüttelplatte gestohlen worden. Das Gerät stand vor einem Haus, an dem Pflasterarbeiten durchgeführt wurden.

Gegen 23:50 Uhr erschienen drei unbekannte Täter an der Örtlichkeit in der Buschhüttener Straße. Sie stiegen aus, hoben die Rüttelplatte in einen weißen Kastenwagen und flüchteten umgehend.

Der Beuteschaden liegt bei über 4.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Kreuztal bittet Zeugen um Hinweise unter der 02732/909-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell