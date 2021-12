Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Autofahrer gesucht

Rheine (ots)

Am Montag (13.12.) wurde zwischen 12:40 und 13:15 Uhr an der Neuenkirchener Straße auf dem Parkplatz von "My Coffee Genusswerk" ein Pkw angefahren. Beschädigt wurde beim rückwärts Ausparken ein heller VW. Dieser dürfte vorne rechts eine Beschädigung in Form von Kratzspuren aufweisen. Die Geschädigte beziehungsweise Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, melden sich bei der Polizei Rheine unter Telefon 05971/938-4212.

