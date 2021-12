Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Hörstel (ots)

In der Zeit von Montag (13.12.), 18:30 Uhr bis Dienstag (14.12.), 06:00 Uhr kam es auf der Von-Ketteler-Straße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein Audi A 4 wurde dabei von einem bislang unbekannten Kraftfahrzeug angefahren. Der Audi parkte in Fahrtrichtung Liststraße am Straßenrand und wurde am Kotflügel der Fahrerseite beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 400 Euro. Der Unfallverursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Rheine unter Telefon 05971/938-4212 zu melden.

