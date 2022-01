Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Wohnungseinbruch

Neuss (ots)

Ein Einfamilienhaus an der Bonner Straße wurde am Mittwoch (19.01.), in der Zeit von 08:00 bis 15:00 Uhr, zum Ziel von Einbrechern.

Die Unbekannten entfernten zunächst eine Insektenschutztür an der Hausrückseite und hebelten anschließend die Terrassentür zur Küche auf.

Nach ersten Erkenntnissen betraten die Täter das Haus nicht und entfernten sich ohne Beute. Ein Grund für dieses Verhalten ist bislang nicht erkennbar.

Das Kriminalkommissariat 14 bittet daher Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Wie man bereits eingebaute Fenster und Terrassentüren nachträglich sichern kann, wissen die Fachberater der Kripo. Informationen unter 02131 300-0.

