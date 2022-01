Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Aufmerksame Zeugen informieren Polizei über Graffiti-Schmierereien

Jüchen, Neuss (ots)

Am Dienstag (18.01.), gegen 20:15 Uhr, rief ein Anwohner den Notruf 110, um die Polizei über einen Graffiti-Sprayer zu informieren. Der Zeuge schilderte, dass er beobachten konnte, wie der Verdächtige das Wartehäuschen am Bahnhof in Jüchen an der Silostraße besprühte. Die Beamten trafen den Beschriebenen im Rahmen einer sofort angelegten Fahndung an. Frische Farbflecken an den Händen des Beschuldigten erhärteten den Verdacht. Auf Nachfrage zeigte sich der noch Minderjährige der Polizei gegenüber geständig. Bei der Durchsuchung des 17-Jährigen fand die Polizei ein Cliptütchen mit Pillen. Nach Angaben des Jugendlichen handele es sich dabei um die Droge "Ectasy", die er regelmäßig konsumierte. Die Polizei stellte Spraydosen sowie die Drogen sicher und setzte einen Erziehungsberechtigten in Kenntnis.

In Neuss an der Pierburgbrücke stellte die Polizei am selben Tag (Dienstag, 18.01.), gegen 17:30 Uhr, durch Hinweise eines Zeugen ebenfalls Farbschmierer. Aufgrund der guten Beschreibung erkannte die Streifenwagenbesatzung die Beschuldigten. Hierbei handelte es sich um zwei 14-Jährige. Der Junge und das Mädchen zeigten sich den Beamten gegenüber geständig. Die Polizei konnte vier frische "Graffiti-Tags" in dem Bereich feststellen, die nach ersten Informationen durch die 14-Jährigen gemacht wurden. Die Erziehungsberechtigten wurden informiert.

Letztlich erwarten die Farbschmierer eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Der 17-jährige muss sich zusätzlich in einem Strafverfahren wegen Drogenbesitz verantworten. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei ist mit zivilen sowie uniformierten Einsatzkräften kreisweit unterwegs, um Straftaten zu verhindern. Da die Ordnungshüter aber nicht immer überall sein können, sind wir auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt oder Sie eine Straftat beobachten, zögern Sie nicht den Notruf 110 oder die Bürgerhotline 02131 300-0 zu wählen.

