Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher hebeln Terrassentür auf und entwenden Schmuck - Wer kann Hinweise geben?

Meerbusch (ots)

Am späten Dienstagabend (18.01.), gegen 22:30 Uhr, machen sich Einbrecher an der Rückseite eines Einfamilienhauses an der Josef-Werres-Straße in Bösinghoven zu schaffen. Die Unbekannten hebeln eine Terrassentür auf und dringen in das Haus ein. Bei der Suche nach Wertgegenständen öffnen sie in mehreren Räumen Schränke und Schubladen. Im Schlafzimmer werden die Diebe fündig und stehlen Schmuck. Die heimkehrende Hausbewohnerin hatte bemerkt, dass sich die Tür ihres Wohnzimmers nicht öffnen ließ. Aus dem Raum hatte sie zudem die leisen Stimmen mindestens zweier Personen wahrgenommen. Die Frau verließ das Haus und informierte den Notruf der Polizei. Durch Einsatzkräfte wurde das Grundstück umstellt und mit einem Diensthund abgesucht. Die Einbrecher konnten nicht mehr angetroffen werden. Offenbar hatten die Täter die Wohnzimmertür von innen abgeschlossen, um ein Zusammentreffen mit Hausbewohnern zu verhindern.

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bislang ohne Erfolg. Hinweise auf Anzahl und Geschlecht der Einbrecher sowie der gesprochenen Sprache liegen nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Die Polizei rät: Lassen Sie sich zum Thema Einbruchschutz durch die Fachberater der Kriminalpolizei kostenlos beraten. Terminvereinbarung unter 02131 300-0.

