POL-DN: Polizei zum Anfassen - Viele Besucher beim Blaulichttag in Jülich

Der Schlossplatz war am vergangenen Samstag (09.09.2023) wahrscheinlich der sicherste Ort in Jülich. Bei schönstem Sommerwetter fand dort nämlich der diesjährige Blaulichttag statt.

Von 10 Uhr bis 17 Uhr präsentierten sich neben der Kreispolizeibehörde Düren viele weitere Hilfs- und Rettungsorganisationen und gaben an verschiedenen Informationsständen einen eindrucksvollen Einblick in ihre Arbeit. Trotz hochsommerlicher Temperaturen waren viele Bürgerinnen und Bürger der Herzogstadt der Einladung der Organisatoren gefolgt und nahmen das vielfältige Angebot an. So gab es vor Ort auch die Möglichkeit, abseits von alltäglichen Einsatzsituationen, mit den Polizeibeamtinnen und -beamten ins Gespräch zu kommen und sich zum Beispiel zu den Themen Berufseinstieg oder Einbruchschutz zu erkundigen. Mitmachen und Ausprobieren war dabei ausdrücklich erwünscht.

Zum Beispiel erfüllten die kleinen Gäste im Rahmen der Kinder-Rallye an den Infoständen der Organisationen verschiedene Herausforderungen. Ein Foto auf dem Polizeimotorrad und die Sicherung des eigenen Fingerabdrucks waren die Aufgaben am Stand der Kreispolizeibehörde Düren, die für ein Lächeln im Gesicht der Kinder und auch der Eltern sorgten. Auch die erwachsenen Besucher hatten die Möglichkeit, einen Blick in den Streifenwagen zu werfen oder sich einmal eine Polizei-Schutzweste überzuziehen. Einige Besucher nutzten auch das Angebot, vor Ort ihre Fahrräder mit Sicherheitsetiketten codieren zu lassen.

Alle Organisationen waren sich am Ende des Tages einig: Der Tag war ein voller Erfolg in einer angenehmen und entspannten Atmosphäre. Die Kreispolizeibehörde Düren bedankt sich an dieser Stelle nochmals bei den Organisatoren und freut sich bereits jetzt auf die nächste Ausgabe des Blaulichttages.

