POL-LIP: Barntrup - Führerschein nach Trunkenheitsfahrt sichergestellt

Lippe (ots) - Am Samstag, in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 20:00 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter in die Wohnräume eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Knochenbach" ein. Die Täter öffneten gewaltsam eine Kellertür und verschafften sich Zugang durch den Keller in die oberen Wohnebenen. Bei der Suche nach Wertsachen erbeuteten die Täter verschiedene Elektrogeräte, wie Tablet-Computer und ein Mobiltelefon. ...

mehr