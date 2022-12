Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Einbruch in Einfamilienhaus zur Tageszeit

Lippe (ots)

Am Samstag, in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 20:00 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter in die Wohnräume eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Knochenbach" ein. Die Täter öffneten gewaltsam eine Kellertür und verschafften sich Zugang durch den Keller in die oberen Wohnebenen. Bei der Suche nach Wertsachen erbeuteten die Täter verschiedene Elektrogeräte, wie Tablet-Computer und ein Mobiltelefon. Aus dem Keller nahmen sie zwei hochwertige Pedelecs der Marke Cube mit, eines davon in grau und das weitere in der Farbe schwarz. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Diebesgutes machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 6090, zu melden.

