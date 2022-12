Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Anhänger kippt um - Mist landet auf Straße.

Bild-Infos

Download

Lippe (ots)

Freitagmittag (16.12.2022) befuhr der 21-jährige Fahrer eines Traktors mit angehängtem Muldenkipper die Remmighauser Straße (B 239) in Richtung Detmold. Gegen 12:40 Uhr beabsichtigte er nach rechts in die Barntruper Straße einzubiegen. Dabei kippte der angehängte Muldenkipper um. Die Ladung - in Form von Mist - landete auf der Straße. Verletzt wurde niemand. Am Anhänger entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Im Bereich der Einmündung kam es im Rahmen der Aufräumarbeiten bis etwa 15 Uhr zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell