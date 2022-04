Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Neustadt (Wied)- BAB 3 - Verkehrsteilnehmerin erleidet medizinischen Notfall und verunfallt

Neustadt (Wied)- BAB 3 (ots)

Am 20.04.22, gegen 10.10 Uhr, befuhr eine 76 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw die BAB 3 aus Fahrtrichtung Köln kommend in Fahrtrichtung Frankfurt. In der Gemarkung Neustadt (Wied) verunfallte sie aufgrund eines medizinischen Notfalls. Ausgelöst durch die zu leistende medizinische Versorgung durch das DRK sowie durch die Unfallaufnahme der Polizei, kam es zu Verkehrsbehinderungen und einer Rückstaubildung von etwa acht Kilometer Länge. Die Fahrbahn konnte nach einer Dauer von etwa zwei Stunden wieder vollständig freigegeben werden.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell