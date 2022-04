Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St.Ilgen, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Reihenhaus - Unbekannte erbeuten Bargeld und Schmuck; Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

St.Ilgen, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit von Sonntag, 08:30 Uhr bis Montag, 01:30 Uhr brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Reihenhaus in der Wittelsbacherallee ein, indem sie ein im Erdgeschoss befindliches Fenster gewaltsam aufhebelten. Der oder die Täter, die offenbar auf der Suche nach Wertgegenständen waren, durchsuchten das Haus. Neben mehreren hundert Euro Bargeld und diversen hochwertigen Schmuckstücken erbeuteten die Einbrecher auch einige Armbanduhren. Der Gesamtdiebstahlsschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Höhe des Sachschadens ist hingegen noch nicht bekannt.

Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurde mit der Spurensicherung am Tatort beauftragt. Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat unterdessen die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag sowie die Tage davor verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich gesehen haben, sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu melden.

