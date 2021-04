Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg im Schwarzwald) Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 27.04.2021 - Täterfestnahmen nach mehreren Einbruchsdiebstählen in Triberg

Triberg (ots)

Seit März 2021 ermittelt hat der Polizeiposten Triberg wegen mehrerer Einbruchsdiebstähle in Triberg. Dabei erbeuteten die Täter ein Auto, Bargeld, Zigaretten, Schmuck und weitere Wertsachen. Der Diebstahls- und Sachschaden beläuft sich auf über 20.000 Euro. Umfangreiche Ermittlungen und ein aufmerksamer Zeuge führte die Ermittlungsbehörden jetzt auf die Spur von zwei polizeibekannten Brüdern im Alter von 21 und 26 Jahren. Nachdem sie eine Überwachungskamera dabei fotografierte, wie sie mit einer gestohlenen EC-Karte Geld abzuheben versuchten, hatte die Polizei einen Fahndungsaufruf veröffentlicht. Ein Zeuge erkannte anhand der Bilder einen der Täter am Montagabend in Triberg und verständigte die Polizei, die den Mann festnahm. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten die Beamten auch seinen ebenfalls dringend tatverdächtigen Bruder festnehmen und umfangreiches Diebesgut sowie weitere Beweismittel sicherstellen. Beide Männer wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz dem Haftrichter beim Amtsgericht Villingen überstellt, wo gegen Beide Haftbefehle erlassen wurden. Nach deren Eröffnung wurden die Männer in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Staatsanwaltschaft Konstanz, Erster Staatsanwalt Andreas Mathy, Tel. 07531 260-2063

Polizeipräsidium Konstanz, Polizeioberkommissar Jörg-Dieter Kluge, Tel. 07531 995-1019

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell